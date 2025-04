Educazione sessuale a scuola solo con il consenso dei genitori almeno 7 giorni prima Oggi in Consiglio dei Ministri

Una proposta del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, attesa per oggi al Consiglio dei Ministri, che mira a regolamentare in modo più rigido l'Educazione sessuale nelle scuole. Il provvedimento, ancora non reso pubblico nei dettagli, introduce l'obbligo del consenso informato dei genitori per qualsiasi attività didattica che tratti il tema della sessualità.

Educazione sessuale a scuola solo se i genitori danno il consenso, la proposta del ministro Valditara - Davanti al Cdm arriva una proposta del ministro dell'Istruzione Valditara sull'educazione sessuale a scuola. O meglio, su un modo per limitarla. L'obiettivo è rendere obbligatorio il consenso dei genitori per tutte le lezioni e attività che riguardano il sesso. Ma Lega e FdI potrebbero provare ad allargare la norma per attaccare la "ideologia gender".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Educazione affettiva e sessuale, gli esperti dell'Asl entrano a scuola: l'esperienza al 'Marconi' - Riprende, dopo qualche anno di interruzione dopo gli anni della pandemia, il progetto di educazione alla salute incentrato sull’educazione affettiva e sessuale. L'iniziativa, effettuata in collaborazione con gli specialisti e le specialiste dell’Asl Fg 2 e 3, un’équipe pluridisciplinare... 🔗foggiatoday.it

Corsi di educazione sessuale a scuola, polemica a Empoli: “E’ imposizione ideologica” - Empoli, 12 marzo 2025 – E’ polemica ad Empoli dopo l'approvazione di una mozione, denominata 'Scuola equa - a sostegno dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole', che introduce la possibilità di lezioni di educazione sessuale all’interno dei plessi cittadini. Polemica in Consiglio Durissima la reazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che attraverso un comunicato ufficiale esprime “forte preoccupazione circa le possibili influenze ideologiche che questa impostazione educativa potrebbe veicolare”. 🔗lanazione.it

