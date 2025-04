Educazione sessuale a scuola scontro sul consenso informato dei genitori Opposizione all’attacco | Libertà educativa a rischio Ecco cosa cambia e perché fa discutere

consenso preventivo e scritto dei genitori.L'articolo Educazione sessuale a scuola, scontro sul consenso informato dei genitori. Opposizione all’attacco: “Libertà educativa a rischio”. Ecco cosa cambia e perché fa discutere . 🔗 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito introduce una novità significativa per le scuole: per tutte le attività extra-curriculari e di ampliamento dell’offerta formativa che riguardano la sessualità, sarà necessario ilpreventivo e scritto dei.L'articolosuldei: “”.fa. 🔗 Orizzontescuola.it

Educazione affettiva e sessuale, gli esperti dell'Asl entrano a scuola: l'esperienza al 'Marconi' - Riprende, dopo qualche anno di interruzione dopo gli anni della pandemia, il progetto di educazione alla salute incentrato sull’educazione affettiva e sessuale. L'iniziativa, effettuata in collaborazione con gli specialisti e le specialiste dell’Asl Fg 2 e 3, un’équipe pluridisciplinare... 🔗foggiatoday.it

Corsi di educazione sessuale a scuola, polemica a Empoli: “E’ imposizione ideologica” - Empoli, 12 marzo 2025 – E’ polemica ad Empoli dopo l'approvazione di una mozione, denominata 'Scuola equa - a sostegno dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole', che introduce la possibilità di lezioni di educazione sessuale all’interno dei plessi cittadini. Polemica in Consiglio Durissima la reazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che attraverso un comunicato ufficiale esprime “forte preoccupazione circa le possibili influenze ideologiche che questa impostazione educativa potrebbe veicolare”. 🔗lanazione.it

Gallarate, negata lezione educazione sessuale a pornoattore Max Felicitas: si incatena davanti a scuola - Gli annullano un incontro a scuola, si incatena davanti all’edificio: è il pornoattore Max Felicitas, che a Gallarate alle 7.30 di questa mattina, 3 marzo 2025, ha deciso di mettere in scena una protesta davanti all’Istituto Ponti. “Protestiamo contro qualsiasi forma di discriminazione e contro tutte le forme di oppressione” ha detto in un video Max Felicitas. L’incontro era previsto nell’ambito dell’educazione sessuale ma è stato impedito a Max Felicitas di farlo: la decisione sarebbe stata presa dalla scuola, non è chiaro se dopo aver subito pressioni di qualche tipo. 🔗lapresse.it

L'educazione sessuale a scuola solo con il consenso dei genitori. Che saranno arrestati se aggrediscono i prof - La riforma Valditara: stretta sulle conseguenze penali delle aggressioni ai docenti. Contrariamente a quanto avvenuto finora, le sospensioni per fatti lievi - ... 🔗msn.com

Scuola, arresto in flagranza per chi picchia i prof. Educazione sessuale solo con l'ok dei genitori - Nei corsi di sessualità, alle elementari solo temi contenuti nei programmi nazionali. 5 in condotta anche per casi di bullismo grave, con il 6 si viene rimandati e si dovrà sostenere un esame ... 🔗msn.com

Educazione sessuale a scuola passa dal consenso dei genitori, la decisione di Valditara: qual è l'alternativa - Valditara propone il consenso scritto dei genitori per l’educazione sessuale. Ma esperti ed esperte parlano di rischio esclusione e disuguaglianza ... 🔗virgilio.it