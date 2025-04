Educazione sessuale a scuola polemiche contro Valditara

scuola iniziative didattiche legate a temi sensibili come la l'Educazione sessuale, come attività extra curriculari e ampliamento dell'offerta. Lo ha spiegato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nella conferenza stampa al termine del Cdm, parlando del provvedimento approvato nel corso della riunione.Se i genitori negano questo consenso, la scuola deve prevedere attività alternative per gli studenti. I genitori dovranno essere informati sulla base di preventive informazioni che vanno fornite e che devono essere relative ai soggetti esterni che partecipano, al materiale didattico e alle finalità proposte.Avs: "Educazione sessuale facoltativa? Non si investe davvero su contrasto a violenza donne""Il ministro Valditara sembra più preoccupato del consenso dei genitori che dei corsi stessi.

