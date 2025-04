Educazione affettiva fra i banchi

Educazione affettiva" alla presenza dei diversi attori delle realtà coinvolte: Cooperativa Forme, i Comuni di Chiuro, Piateda, le associazioni sportive PentaPiateda, GDS Chiuro e Olympia Piateda, Acli Provincia di Sondrio e Istituto comprensivo di Ponte in Valtellina. 🔗 Ilgiorno.it - Educazione affettiva fra i banchi Ti amo da morire. No, meglio "ti amo da vivere". Mi hai rubato il cuore. "Ok, ora però ridammelo". E ancora: "Sei la mia vita. Ma non tutta." Per un mese a partire da quest’oggi, sino al 30 maggio, Piateda, Chiuro e i ragazzi della scuola media di Ponte avranno l’opportunità di imparare a usare le "parole dell’amore". L’iniziativa è stata infatti significativamente chiamata "L’amore conta, le parole per dirlo anche", si articola in diverse azioni e rientra nel progetto più ampio denominato "Un paese che educa" finalizzato a costruire, appunto, una "comunità educante" per accompagnare la crescita di bambini e ragazzi nei piccoli centri e contrastare la povertà educativa, coinvolgendo direttamente le realtà locali e il tessuto sociale.Ieri alla sala Songini del Comune di Piateda la presentazione del "mese dell’" alla presenza dei diversi attori delle realtà coinvolte: Cooperativa Forme, i Comuni di Chiuro, Piateda, le associazioni sportive PentaPiateda, GDS Chiuro e Olympia Piateda, Acli Provincia di Sondrio e Istituto comprensivo di Ponte in Valtellina. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Educazione affettiva e sessuale, gli esperti dell'Asl entrano a scuola: l'esperienza al 'Marconi' - Riprende, dopo qualche anno di interruzione dopo gli anni della pandemia, il progetto di educazione alla salute incentrato sull’educazione affettiva e sessuale. L'iniziativa, effettuata in collaborazione con gli specialisti e le specialiste dell’Asl Fg 2 e 3, un’équipe pluridisciplinare... 🔗foggiatoday.it

Come funziona l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane - Nonostante i buoni risultati, i corsi sono ancora pochi e le iniziative sono spesso contrastate da organizzazioni ultracattoliche e da partiti di destra. Storie e percorsi in un liceo di Roma. Leggi 🔗internazionale.it

Educazione sessuo-affettiva: perché l’Italia è indietro e la Svezia no - Tra i saggi che affrontano la contemporaneità, spiccano quei libri che informano e riescono a decifrare la società, riconoscendone i limiti e le possibilità di cambiamento. Un tema urgente è sicuramente quello dell'educazione sessuale e affettiva. Se in Italia è un argomento ancora marginale nel dibattito pubblico e scolastico, in Svezia è un pilastro formativo dal 1955. Ed è proprio su questa disparità che si concentra Flavia Restivo, politologa e attivista, nel suo saggio Gli svedesi lo fanno meglio (Rizzoli): un’analisi lucida e appassionata di come un'educazione sessuo-affettiva ... 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dall’hard ai banchi di scuola: Max Felicitas a Gallarate per raccontare tutto il male che fa il bullismo; W Turetta sui muri della scuola. Gli studenti in sit-in contro la violenza di genere: “Episodio inaccettabile e abominevole, il rispetto comincia tra i banchi di scuola”; Da Schlein ai Cinquestelle: 'Rendere obbligatoria l'educazione all'affettività a scuola'; Pari opportunità tra i banchi di scuola: nuovo bando di Regione Liguria. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Educazione affettiva fra i banchi - Ti amo da morire. No, meglio "ti amo da vivere". Mi hai rubato il cuore. "Ok, ora però ridammelo". E ancora: "Sei la mia vita. Ma non tutta…" Per un mese a partire da quest’oggi, sino al 30 maggio, Pi ... 🔗ilgiorno.it

Educazione affettiva e sessuale come materia obbligatoria a scuola: perché non c’è (e ci ostiniamo a non volerla) - Uno studio comparato dell’Università Bicocca rivela come nel resto d’Europa ci sia fermento per aumentare percorsi di educazione di genere nelle scuole fin dalle elementari mentre da noi resta un tema ... 🔗msn.com

Educazione affettiva e sessuale a scuola: bozza legge AVS al Senato/ Cosa prevede: “programmi già dall’asilo” - Commissione Senato, ddl AVS sull'educazione affettiva, sessuale e sentimentale a scuola (già dall'asilo): cosa prevede e quali rischi ... 🔗ilsussidiario.net