Educatrice prova a svegliarla ma non risponde | bimba di 1 anno morta nella culla dell’asilo disposta autopsia

anno è stata trovata morta nella culla dell'asilo nido da una Educatrice. La Procura di Vicenza ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. 🔗 La tragedia a Dueville: una bambina di 1è stata trovatadell'asilo nido da una. La Procura di Vicenza ha disposto l'per chiarire le cause del decesso. 🔗 Fanpage.it

Vittoria Dal Lago, neonata trovata morta nella culla dell'asilo nido: l'educatrice prova a svegliarla ma la piccola non risponde. «Siamo sotto choc» - DUEVILLE (VICENZA) - Neonata trovata morta nella culletta dell'asilo dove stava riposando. A trovare il corpicino ormai esanime di Vittoria Dal Lago è stata l'educatrice e... 🔗ilgazzettino.it

Educatrice prova a svegliarla ma non risponde: bimba di 1 anno morta nella culla dell’asilo, disposta autopsia - La tragedia a Dueville: una bambina di 1 anno è stata trovata morta nella culla dell'asilo nido da una educatrice ... 🔗fanpage.it