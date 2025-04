Ederson Juve il brasiliano è desiderato da tutte le big d’Europa! Su di lui si inserisce anche quella squadra spagnola | l’indiscrezione che incendia il mercato!

Ederson Juve, adesso si inserisce anche quella big spagnola sul centrocampista brasiliano dell’Atalanta! Le ultimeLe ultimissime di calciomercato provenienti dalla Spagna vedono un Ederson fortemente conteso dalle big d’Europa. Secondo quanto riferisce AS in questi ultimi minuti, il centrocampista dell’Atalanta sarebbe finito anche nel mirino del Real Madrid. .com 🔗 Juventusnews24.com - Ederson Juve, il brasiliano è desiderato da tutte le big d’Europa! Su di lui si inserisce anche quella squadra spagnola: l’indiscrezione che incendia il mercato! , adesso sibigsul centrocampistadell’Atalanta! Le ultimeLe ultimissime di calcioprovenienti dalla Spagna vedono unfortemente conteso dalle big. Secondo quanto riferisce AS in questi ultimi minuti, il centrocampista dell’Atalanta sarebbe finitonel mirino del Real Madrid. .com 🔗 Juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ederson Juve, c’è uno spiraglio che può avvicinare il brasiliano ai bianconeri: l’Atalanta ha trovato il suo sostituito, ecco chi è! - di Redazione JuventusNews24Ederson Juve, il centrocampista brasiliano si (ri)avvicina ai bianconeri! L’Atalanta ha individuato il suo sostituto: gioca in Serie A Ederson e la Juve possono improvvisamente riavvicinarsi. A dirlo è la redazione de La Gazzetta dello Sport, che rivela un possibile incrocio di calciomercato. Secondo quanto appreso dalla Rosea, l’Atalanta avrebbe individuato il suo sostituto. 🔗juventusnews24.com

Ederson Juve: i bianconeri vogliono affondare sul brasiliano, ma sarà fondamentale una condizione. Il possibile scenario - di Redazione JuventusNews24Ederson Juve: Giuntoli vorrebbe colorare di bianconero il centrocampista dell’Atalanta, ma la squadra di Thiago Motta deve ottenere quel traguardo sportivo La trattativa per portare Ederson alla Juve è una missione fattibile. A sostenerlo ci ha pensato l’edizione odierna di Tuttosport. Il centrocampista brasiliano interessa molto alla società bianconera, che vorrebbe affondare sul numero 13 dell’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Ederson Juve: il brasiliano è l’obiettivo designato per il centrocampo, ma questo campionato chiama. Lo scenario - di Redazione JuventusNews24Ederson Juve, il centrocampista dell’Atalanta è l’obiettivo principale dei bianconeri: la concorrenza di quel campionato si fa sentire! Continua il pressing del calciomercato Juve per Ederson. Lo assicura l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Esattamente come nel caso di Ademola Lookman, Cristiano Giuntoli starebbe cercando di capire eventuali margini di manovra per una trattativa. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Douglas Luiz, tanto desiderato dalla Juventus ma mai trascinatore. Ancora un infortunio, ma il peso a bilancio non cambia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ederson Juventus, il brasiliano perde consensi alla Continassa: è stato scavalcato da… Il nuovo nome per il centrocampo bianconero - Ederson Juventus, il brasiliano perde consensi alla Continassa verso l’estate: è stato scavalcato da… Il nuovo nome per il centrocampo bianconero Nel corso della prossima sessione estiva di ... 🔗juventusnews24.com

Ederson Juve, c’è uno spiraglio che può avvicinare il brasiliano ai bianconeri: l’Atalanta ha trovato il suo sostituito, ecco chi è! - Ederson Juve, il centrocampista brasiliano si (ri)avvicina ai bianconeri! L’Atalanta ha individuato il suo sostituto: gioca in Serie A Ederson e la Juve possono improvvisamente riavvicinarsi. A dirlo ... 🔗juventusnews24.com

Juve, arriva al posto di Ederson: affare low-cost - Il nome di Ederson resta uno dei più caldi in vista della sessione estiva di calciomercato: piace alla Juve e non solo Approdato in Italia ... il centrocampista brasiliano torna a disposizione di Gian ... 🔗rompipallone.it