ed sheeran ha indossato un orologio che praticamente non esiste e resterà sempre e solo suo

Sheeran è uno dei più grandi collezionisti di orologi nel mondo della musica. Seguendo l'esempio di John Mayer, la sua vasta collezione di orologi spazia dai modelli G-Shock più accessibili ai MoonSwatch rosa, fino a diversi esemplari unici di Royal Oak con calendario perpetuo. Questa settimana ne ha indossato uno con un significato davvero speciale. La scorsa settimana, infatti, al Coachella, al polso di Sheeran è stato avvistato un Royal Oak che, beh, non esiste. L'orologio è un modello 16202BC Jumbo Extra-Thin, il RO che più si avvicina al design originale di Gérald Genta del 1972, caratterizzato da un quadrante fumé verde personalizzato con simboli di un lettore musicale. (Gli indici delle ore 6 e 12 sono simboli di "play"; quelli delle ore 5 e 11 sono simboli di "stop"; quelli delle ore 1 e 7 sono simboli di "pausa"; quelli delle ore 2, 4, 8 e 10 sono simboli di "avanti veloce" e "riavvolgi"; quello delle ore 9 è il simbolo di "registra").

