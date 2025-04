Economia Usa in picchiata nei primi 100 giorni di Trump Che dà la colpa a Biden

primi cento giorni di Donald Trump. Un pil penalizzato da un boom delle importazioni (+41,3%) per aggirare l'arrivo dei dazi. Una doccia fredda per le borse, ma anche e soprattutto per la Casa BiancaL'articolo Economia Usa in picchiata nei primi 100 giorni di Trump. Che dà la colpa a Biden proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Economia Usa in picchiata nei primi 100 giorni di Trump. Che dà la colpa a Biden Scende (0,3%) il Pil Usa neicentodi Donald. Un pil penalizzato da un boom delle importazioni (+41,3%) per aggirare l'arrivo dei dazi. Una doccia fredda per le borse, ma anche e soprattutto per la Casa BiancaL'articoloUsa innei100di. Che dà laproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Giorgia Meloni discute i dazi USA e le ripercussioni sull'economia italiana - Nella riunione a Palazzo Chigi "per un approfondimento sul tema dei dazi imposti dagli Stati Uniti e le possibili implicazioni per l'economia italiana", i ministri "hanno illustrato" alla premier Giorgia Meloni "le diverse ipotesi allo studio per sostenere le filiere produttive e rilanciare la competitività delle imprese. Proposte che saranno al centro del confronto con le categorie produttive, in programma per domani". 🔗quotidiano.net

Effetto Trump sull’economia, la Fed abbatte le stime di crescita Usa e aumenta le previsioni di inflazione - La Federal Reserve, nel clima di incertezza economica per la raffica di dazi annunciata dall’amministrazione Trump, taglia corposamente le stime di crescita e alza le previsioni di inflazione. La banca centrale statunitense si aspetta ora che il pil nel 2025 si fermi all’1,7% contro il 2,1% delle stime di dicembre. Nel 2026 la crescita è attesa a 1,8% (dal 2% precedente) e nel 2027 a 1,8% (da 1,9%). 🔗ilfattoquotidiano.it

La bozza dei contro-dazi Ue: tariffe fino al 25%, no vino e latticini. Voci su moratoria di 90 giorni, poi la Casa Bianca smentisce. Piazza Affari chiude a -5,3%; Borsa Usa in picchiata: già finito l'effetto del rinvio dei dazi; Dazi, borse in picchiata; Economia Usa in picchiata per i disastrosi boomerang di Trump.

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa ... 🔗msn.com

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è l'effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa ... 🔗msn.com

L’economia Usa rallenta, pil -0,3% nel primo trimestre. Trump: “È colpa di Biden” - L’economia americana rallenta. Il pil nel primo trimestre si è contratto dello 0,3%, oltre le attese degli analisti che scommettevano su un -0,2%. Per il pil si tratta della prima contrazione dal 2022 ... 🔗blitzquotidiano.it