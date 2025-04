Economia italiana Q1 2025 | PIL in crescita minor giorni lavorativi e variazioni settoriali

Economia nazionale nel primo trimestre 2025 ha registrato un'espansione, quantificata mediante il Prodotto Interno Lordo calcolato in valori concatenati con anno base 2020 e debitamente rettificata per gli effetti legati al calendario e alla stagionalità, attestando un progressivo aumento dello 0,3% rispetto al periodo antecedente e dello 0,6% tramite confronto con il medesimo arco temporale.

