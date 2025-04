Economia e chimica in cattedra esperti e Nobel

Economia e premi Nobel, ma anche chimica e incontri di altissimo calibro caratterizzano l'anno della fondazione Iseo, presieduta da Riccardo Venchiarutti. Le collaborazioni sono importanti, cominciando da quelle con le Università di Brescia e Cattolica sede di Brescia. I numeri la posizionano come prima realtà al mondo per numero di premi Nobel coinvolti nei corsi ed eventi: 43.Si parte la prima settimana di giugno con la "Franco Modigliani – Robert Solow – Iseo Temporary Chair in Economic Sciences": la prestigiosa cattedra temporanea istituita per la prima volta lo scorso anno presso l'Università degli Studi di Brescia. Il 6 giugno inoltre Santa Giulia di Brescia, la Fondazione Iseo e l'Università degli Studi di Brescia terrano i Futura Colloquia: una preziosa occasione di approfondimento per fare il punto sui temi caldi dell'attualità, e non solo economica.

