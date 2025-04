Echos of The Quiet Heart al Museo d’Arte Cinese di Parma

Museo d'Arte Cinese ed Etnografico di Parma ha in programma una nuova mostra dal titolo "Echos of The Quiet Heart" dall'8 al 22 maggio 2025, patrocinata dall'AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) e dal Comune di Parma. L'esposizione temporanea dell'artista Cinese Kelly Zhang, a cura.

"Echos of The Quiet Heart” al Museo d’Arte Cinese di Parma - Kelly Zhang è membro del Comitato artistico del China Pingyao Centro Internazionale d'Arte; FAC Accademia Internazionale d'Arte per Bambini di Hong Kong; membro dell'Associazione Artisti di Pechino ... 🔗parmatoday.it