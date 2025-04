Ecco perché la spesa non vi arriva al piano | lavoro non pagato e niente tutele La voce dei driver in sciopero che consegnano per Esselunga

spesa”. Questa mattina a Limito di Pioltello, i driver delle ditte in appalto che consegnano la spesa per Esselunga hanno portato questo striscione di fronte alla sede legale del colosso della grande distribuzione nel Milanese. Da oltre dieci giorni stanno scioperando insieme alla Filt Cgil per chiedere “condizioni di lavoro dignitose e nel rispetto del contratto nazionale, in particolare per quanto riguarda salute e sicurezza”. La vertenza riguarda 1200 lavoratori in tutta Italia di cui 700 in Lombardia. Assunti dalle ditte di trasporto con il contratto dei trasporti ma “l’80 per cento del nostro lavoro è facchinaggio, caricare e scaricare la spesa. E questo non viene pagato né tutelato”. Ritmi elevati “che non consentono neanche di fare i bisogni fisiologici”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Ecco perché la spesa non vi arriva al piano: lavoro non pagato e niente tutele”. La voce dei driver (in sciopero) che consegnano per Esselunga “Le nostre vite valgono più di una”. Questa mattina a Limito di Pioltello, idelle ditte in appalto chelaperhanno portato questo striscione di fronte alla sede legale del colosso della grande distribuzione nel Milanese. Da oltre dieci giorni stanno scioperando insieme alla Filt Cgil per chiedere “condizioni didignitose e nel rispetto del contratto nazionale, in particolare per quanto riguarda salute e sicurezza”. La vertenza riguarda 1200 lavoratori in tutta Italia di cui 700 in Lombardia. Assunti dalle ditte di trasporto con il contratto dei trasporti ma “l’80 per cento del nostroè facchinaggio, caricare e scaricare la. E questo non vienené tutelato”. Ritmi elevati “che non consentono neanche di fare i bisogni fisiologici”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

