lista Per Sem, "la prima che ha visto in Rossano Orsili la persona giusta per guidare il Comune" è stata la precisazione del Roberto Greci parlando agli intervenuti al New Planet Bar di Casette d’Ete. Ex vicesindaco ed ex assessore della passata giunta Pignotti (nonché vice coordinatore provinciale di Fi) Greci ha ribadito "la serietà di questa compagine, composta da uomini e donne cresciuti nel territorio di cui conoscono le potenzialità e le criticità. Da quando, nel 2022, è stata creata la lista Per Sem, siamo sempre stati al servizio dei cittadini" ha aggiunto.Poi la parola è passata ai candidati consiglieri comunali. Vitaliano Romitelli (già consigliere, presidente del consiglio e assessore a Porto Sant’Elpidio, recente ‘acquisto’ di Fi) ha puntato sul fatto che potrà mettere al servizio la sua lunga esperienza in amministrazione. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Ecco la lista ’Per Sem’: "Gente del territorio" E’ tempo di presentarsi anche per laPer Sem, "la prima che ha visto in Rossano Orsili la persona giusta per guidare il Comune" è stata la precisazione del Roberto Greci parlando agli intervenuti al New Planet Bar di Casette d’Ete. Ex vicesindaco ed ex assessore della passata giunta Pignotti (nonché vice coordinatore provinciale di Fi) Greci ha ribadito "la serietà di questa compagine, composta da uomini e donne cresciuti neldi cui conoscono le potenzialità e le criticità. Da quando, nel 2022, è stata creata laPer Sem, siamo sempre stati al servizio dei cittadini" ha aggiunto.Poi la parola è passata ai candidati consiglieri comunali. Vitaliano Romitelli (già consigliere, presidente del consiglio e assessore a Porto Sant’Elpidio, recente ‘acquisto’ di Fi) ha puntato sul fatto che potrà mettere al servizio la sua lunga esperienza in amministrazione. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

