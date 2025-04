Eccellenze in ghetto

Nel ghetto ebraico di Padova, domenica 18 maggio 2025 dalle ore 9.30 alle 19.30, si svolgerà la IV edizione della manifestazione "Eccellenze in ghetto", mostra mercato agroalimentare che ha lo scopo promuovere i produttori agricoli e i trasformatori del territorio padovano.

