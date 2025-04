Ilrestodelcarlino.it - Earth Day, nelle Marche raccolti oltre 760 chili di plastica

Anche lesono state protagoniste della 55esima edizione dell’Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite: i volontari di Plastic Free hanno rimosso 760die rifiuti, grazie a 72 volontari che hanno preso parte ai 4 appuntamenti coordinati dal referente regionale Leonardo Puliti. "È stata un’edizione intensa, segnata dal dolore per la perdita del Santo Padre, i cui insegnamenti abbiamo voluto onorare con la nostra consueta concretezza. La forza della nostra comunità ha nuovamente fatto la differenza, inviando un forte messaggio di sensibilizzazione in tutta Italia – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, l’associazione di volontariato impegnata nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di– Il nostro impegno continua quotidianamente sui territori, in Italia e negli altri 30 Paesi dove siamo presenti: animati da passione, energia e amore per il nostro Pianeta invitiamo tutti coloro che vogliono attivarsi per l’ambiente a partecipare alle nostre iniziative, iscrivendosi gratuitamente sul nostro sito www. 🔗 Ilrestodelcarlino.it