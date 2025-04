EA FC 25 Evoluzione Mentalità Vincente Lista Giocatori Ed Obiettivi

Evoluzione Mentalità Vincente è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli Obiettivi presenti nell'area dedicata.I requisiti dell'Evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di mercoledi 14 maggio. In calce alla notizia potete consultare la Lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'Evoluzione Mentalità Vincente.Completando l'Evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all'overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League.In questo articolo potete prendere visione dell'Evoluzione finale di una delle carte che possono essere evolute e di tutti i requisiti necessari per poterla ottenere.

