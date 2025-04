È una CDA Talmassons che guarda al futuro | confermata anche la giovanissima Islam Gannar

Talmassons FVG in vista della stagione 2025-2026: anche il prossimo anno Islam Gannar farà parte del roster delle Pink Panthers. Un profilo giovane ma già rodato, una pedina che rappresenta sia il presente che il futuro del progetto tecnico della società. 🔗 Udinetoday.it - È una CDA Talmassons che guarda al futuro: confermata anche la giovanissima Islam Gannar Un importante rinnovo per la CDA VolleyFVG in vista della stagione 2025-2026:il prossimo annofarà parte del roster delle Pink Panthers. Un profilo giovane ma già rodato, una pedina che rappresenta sia il presente che ildel progetto tecnico della società. 🔗 Udinetoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Il Napoli che guarda anche al futuro…Parla Modugno - Il Napoli che guarda anche al futuro…Ne ha parlato il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Il Napoli ha praticamente chiuso per Marianucci e lo ha fatto per vari motivi… E’ un affare da 9 milioni di euro complessivi. Si tratta di un’operazione già definita da qualche giorno: andrà solo formalizzata con il nero su bianco, quando sarà tecnicamente possibile firmare i documenti al termine del campionato. 🔗terzotemponapoli.com

Servizi e corner shop: l’agricampeggio guarda al futuro - Bellero Green Factory, azienda agricola e fattoria didattica che ospita il primo e per ora unico agricampeggio su territorio provinciale, nelle ultime settimane ha completato un articolato progetto di ampliamento e rilancio iniziato l’anno scorso. Forte dei risultati maturati nel primo quadriennio di vita, l’azienda agricola si è dotata di nuovi servizi. "L’agricampeggio, che dispone di 13 piazzole, ha incrementato in modo sostanziale i propri servizi – dicono da Bellero– dotandosi di un nuovo info point e di un’area ospitality completa, fra le altre cose, di lavanderia e corner shop di ... 🔗ilgiorno.it

Baraclit guarda al futuro. Premio da duemila euro ai 360 dipendenti - Premi per gli oltre 360 dipendenti della Baraclit per i risultati raggiunti dall’azienda. Circa 2mila euro in più all’anno. E’ stato infatti rinnovato il contratto integrativo per il prossimo triennio. "Nel contratto - spiega - l’amministratore delegato e direttore generale di Baraclit Luca Bernardini(nella foto piccola) - Nel contratto, si prevede la partecipazione dei dipendenti ai risultati dell’azienda mediante un impianto premiale che riconosce un importante trattamento economico aggiuntivo rispetto al contratto nazionale. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

È una CDA Talmassons che guarda al futuro: confermata anche la giovanissima Islam Gannar; CDA Talmassons FVG, un anno dopo la storica promozione in Serie A1; La Cda Volley Talmassons Fvg incontra le istituzioni: un bilancio sulla stagione e uno sguardo al futuro; Messaggero Veneto: Primavera di Vivaldo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pallavolo Mercato – Alyssa Enneking è il primo colpo della nuova CDA Talmassons - La CDA Volley Talmassons FVG dà il via al suo mercato per la stagione 2025/2026 con un acquisto di spessore: Alyssa Enneking, schiacciatrice americana classe 1997, entra a far parte delle Pink Panther ... 🔗ivolleymagazine.it

CDA Volley Talmassons FVG, il futuro è ora: arriva la riconferma di coach Barbieri e del suo staff - Nonostante la retrocessione in Serie A2, il progetto CDA Volley Talmassons FVG non si ferma ... per potersi costruire un futuro di un certo livello”. 🔗msn.com

Dall’America a Talmassons per riconquistare l’A1: Alyssa Enneking è il primo acquisto della CDA - La CDA Volley Talmassons FVG apre ufficialmente il proprio mercato in entrata con un innesto di grande valore: la schiacciatrice americana Alyssa Enneking, classe 1997, sarà una delle protagoniste del ... 🔗udinetoday.it