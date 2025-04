È un regolamento di conti Caso Becciu lo smarrimento dei cardinali

cardinali stranieri arrivati a Roma per il Conclave, più d'uno ha espresso turbamento, parlando sottovoce nelle trattorie di Borgo, con la paura di essere ascoltato. Non tanto per l'imminenza del voto, quanto per il clima che si respira, avvelenato dalle tensioni seguite al Caso Becciu. Una vicenda che, oltre a colpire direttamente un porporato, si è rapidamente trasformata in una questione ecclesiale più ampia, finendo per ripercuotersi sull'intero collegio cardinalizio e, in particolare, sui porporati italiani. "Hanno trasformato il Conclave in un regolamento di conti", ha detto un cardinale proveniente dall'Asia. «Abbiamo perso giorni preziosi a parlare di Roma e dei suoi veleni, invece di concentrarci su ciò che il mondo si aspetta davvero da noi». In questo contesto teso e opaco, il gesto del cardinale Becciu ha assunto un significato simbolico che è andato ben oltre la cronaca.

