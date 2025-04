E' ufficiale | a Cesena senza tifosi rosanero trasferta vietata ai residenti di Palermo e provincia

ufficiale: i tifosi rosanero, residenti a Palermo e provincia, non potranno seguire la squadra in trasferta a Cesena. Il club bianconero, infatti, ha comunicato che, in seguito alla decisione delle Autorità competenti, è stato disposto il divieto di. 🔗 Palermotoday.it - E' ufficiale: a Cesena senza tifosi rosanero, trasferta vietata ai residenti di Palermo e provincia La notizia era nell'aria ma adesso è diventata: i, non potranno seguire la squadra in. Il club bianconero, infatti, ha comunicato che, in seguito alla decisione delle Autorità competenti, è stato disposto il divieto di. 🔗 Palermotoday.it

