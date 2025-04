E' sempre Cartabianca Mario Giordano ridicolizza la sinistra | Il fascismo?

Mario Giordano lo ha detto a Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca su Rete 4 a proposito di chi continua a parlare di allarme fascismo.Per tranquillizzare tutti, quindi, ironicamente ha fatto notare: "Io non indosso la camicia nera, nessuno di voi come vedete per andare in televisione deve indossare la camicia nera.". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42436682 A quel punto la conduttrice scherzosamente lo ha interrotto dicendo: "Io la indosso spesso, non mi si può dire niente.". Il conduttore di Fuori dal Coro, quindi, è andato avanti col suo ragionamento: "Non c'è l'obbligo di saltare nel cerchio del fuoco al sabato, neanche i treni arrivano in orario. Quindi non è arrivato il fascismo! C'è un eccesso di allarme che, oltre a essere sbagliato, è pericoloso perché apre vecchie polemiche e impedisce di vedere quando ci sono davvero rischi per la democrazia e avvengono da altre parti".

