È scontro dopo il consiglio comunale a Sarno Squillante | Minoranza irresponsabile

scontro tra maggioranza e opposizione si infiamma a Sarno dopo l’ultima seduta del consiglio comunale. In una lunga nota pubblica, il sindaco Francesco Squillante ha attaccato duramente i consiglieri di Minoranza, accusandoli di "atteggiamento irresponsabile, distruttivo ed ineducato". Nessun. 🔗 Salernotoday.it - È scontro dopo il consiglio comunale a Sarno, Squillante: "Minoranza irresponsabile" Lotra maggioranza e opposizione si infiamma al’ultima seduta del. In una lunga nota pubblica, il sindaco Francescoha attaccato duramente i consiglieri di, accusandoli di "atteggiamento, distruttivo ed ineducato". Nessun. 🔗 Salernotoday.it

