È lui Dramma in Italia | trovato morto così in spiaggia era conosciuto e benvoluto da tutti

Italia saluta una personalità divenuta emblema di passione, sport e dedizione al mare. Per tanti era un esempio di vitalità, di attaccamento alle proprie radici e al proprio territorio, un volto noto e amato che aveva fatto del mare la sua seconda casa. Il suo tuffo nelle acque dell'Adriatico era ormai una tradizione irrinunciabile, tanto da diventare un rito collettivo per chi lo osservava ogni primo gennaio e lo ammirava durante le sue imprese sportive. Ora, quello stesso mare che tanto amava se l'è portato via, lasciando una comunità incredula e in lutto.È morto a 59 anni Alberto Spinaci, molto conosciuto nella zona di Pesaro, mentre si tuffava per una delle sue consuete nuotate quotidiane.

