È lei Ricerche finite nel modo più tragico dopo la scomparsa di Antonietta

Ricerche, protrattesi per oltre trentasei ore con il coinvolgimento di forze dell’ordine, droni e mezzi aerei, si sono concluse nel modo più tragico. Antonietta Piani, 63 anni, è stata ritrovata priva di vita nella serata di martedì 29 aprile in un dirupo, in una zona boscosa e difficilmente accessibile poco fuori dalla frazione di Fellicarolo, nel comune di Fanano, sull’Appennino modenese. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era molto conosciuta e stimata per la sua attività professionale e per il suo impegno umano.La mattina di lunedì, Antonietta si era allontanata dalla sua abitazione senza lasciare alcun messaggio e senza portare con sé i documenti. Da quel momento, nessuno ha più avuto sue notizie. Secondo quanto riportato da Modena Today, la donna avrebbe dovuto recarsi a Modena per lavoro, ma qualcosa deve aver cambiato all’improvviso i suoi piani. 🔗 Le, protrattesi per oltre trentasei ore con il coinvolgimento di forze dell’ordine, droni e mezzi aerei, si sono concluse nelpiùPiani, 63 anni, è stata ritrovata priva di vita nella serata di martedì 29 aprile in un dirupo, in una zona boscosa e difficilmente accessibile poco fuori dalla frazione di Fellicarolo, nel comune di Fanano, sull’Appennino modenese. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era molto conosciuta e stimata per la sua attività professionale e per il suo impegno umano.La mattina di lunedì,si era allontanata dalla sua abitazione senza lasciare alcun messaggio e senza portare con sé i documenti. Da quel momento, nessuno ha più avuto sue notizie. Secondo quanto riportato da Modena Today, la donna avrebbe dovuto recarsi a Modena per lavoro, ma qualcosa deve aver cambiato all’improvviso i suoi piani. 🔗 Caffeinamagazine.it

