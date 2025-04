E' la Settimana mondiale delle vaccinazioni l' Ausl | L’immunizzazione è una delle più grandi conquiste dell’umanità

E' la Settimana mondiale delle vaccinazioni, l'Ausl: "Garantiscono meno malattie e più vita" - In occasione della Settimana mondiale e europea delle vaccinazioni, promossa dall’Oms, dal 24 al 30 aprile, anche l’Ausl Romagna ricorda l’importanza della prevenzione attraverso i vaccini. "I progressi scientifici ci permettono di disporre di un elevato numero di vaccini che rappresentano... 🔗forlitoday.it

Settimana mondiale delle vaccinazioni, giornata di vaccini con Asst Lecco - Dal 24 al 30 aprile ricorre la Settimana mondiale delle vaccinazioni promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione vaccinale per la salute. "Negli ultimi cinquant’anni anni, i vaccini essenziali hanno salvato... 🔗leccotoday.it

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Oltre 1600 adolescenti presi in carico dall’Ausl - Promuovere politiche e pratiche inclusive per guidare un cambiamento positivo a favore degli individui autistici in tutto il mondo e contribuire così al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Mette l’accento su questo obiettivo la Giornata Mondiale della Consapevolezza... 🔗modenatoday.it

Settimana mondiale delle vaccinazioni, Ausl Romagna: “Fatele: è importante prevenzione” - I Piani Nazionali di Prevenzione Vaccinale definiscono l’offerta vaccinale per tutte le Regioni italiane. La Regione Emilia-Romagna ha scelto di ampliare questa offerta, includendo vaccinazioni ... 🔗altarimini.it

Settimana mondiale e europea delle vaccinazioni. Ausl Romagna: “Proteggersi è importante!” - In occasione della Settimana mondiale e europea delle vaccinazioni, promossa dall’Oms, dal 24 al 30 aprile 2025, l’Azienda Usl della Romagna ha voluto ... 🔗ravennanotizie.it

Settimana mondiale dell’immunizzazione, successo per l’Open Day vaccinale promosso dalla Asl - In occasione dell’inizio della Settimana Mondiale dell’Immunizzazione (24–30 aprile 2025), la ASL di Frosinone ha organizzato un’iniziativa di grande successo per sensibilizzare la cittadinanza sull’i ... 🔗informazione.it