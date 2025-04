È già ora di conto alla rovescia per l’iniziativa ’Corri con Martina’

conto alla rovescia, per la decima edizione di Corri con Martina Km 8.6 – Premio Domenico Mozzoni, gara podistica competitiva e passeggiate ludico-motorie, a sostegno della prevenzione, di buoni stili di vita e ricerca contro il cancro, che si svolgerà domenica 25 maggio sul lungomare di San Benedetto del Tronto: prevede come di consueto la presenza del Corner della Salute, organizzato in Piazza Giorgini con il contributo fondamentale della Croce Rossa, Comitato di San Benedetto del Tronto, dove saranno a disposizione, gratuitamente, consulenze mediche specialistiche, screening, laboratori di sana alimentazione e iniziative di sport e benessere.Quest’anno con un corner informativo, parteciperà anche con l’Astd Onde Glicemiche Odv, una realtà che riunisce persone con diabete, con l’obiettivo di offrire supporto, informazione e sensibilizzazione sulla gestione della malattia. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - È già ora di conto alla rovescia per l’iniziativa ’Corri con Martina’ , per la decima edizione di Corri con Martina Km 8.6 – Premio Domenico Mozzoni, gara podistica competitiva e passeggiate ludico-motorie, a sostegno della prevenzione, di buoni stili di vita e ricerca contro il cancro, che si svolgerà domenica 25 maggio sul lungomare di San Benedetto del Tronto: prevede come di consueto la presenza del Corner della Salute, organizzato in Piazza Giorgini con il contributo fondamentale della Croce Rossa, Comitato di San Benedetto del Tronto, dove saranno a disposizione, gratuitamente, consulenze mediche specialistiche, screening, laboratori di sana alimentazione e iniziative di sport e benessere.Quest’anno con un corner informativo, parteciperà anche con l’Astd Onde Glicemiche Odv, una realtà che riunisce persone con diabete, con l’obiettivo di offrire supporto, informazione e sensibilizzazione sulla gestione della malattia. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conto alla rovescia per la nuova rotatoria sulla Provinciale - Proseguono senza intoppi i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla Strada Provinciale 365, nel territorio di Marcianise. La rotatoria è posta all'intersezione tra la SP 365 e la Strada Provinciale 165 al fine di aumentare la messa in sicurezza di un incrocio che troppo spesso è stato... 🔗casertanews.it

I big delle serie tv a Rimini e Riccione, conto alla rovescia: tra gli ospiti Carlo Verdone ed Elena Sofia Ricci - Sono attesi i volti di Mare Fuori, Sandokan e la reunion de I Cesaroni. Tra gli ospiti arriveranno in città Carlo Verdone, Elena Sofia Ricci ed Evangeline Lilly. Madrina dell’evento: l’attrice Caterina De Angelis. A Rimini e Riccione è ufficialmente partito il conto alla rovescia per ospitare la... 🔗riminitoday.it

Nuoto, conto alla rovescia per la 44esima Combinata degli Stili - La piscina del Garden Sporting Center di Rimini ospiterà domenica prossima la seconda prova della 44esima Combinata degli Stili, organizzata dal Comitato Territoriale Uisp di Rimini, in sinergia con il comitati Uisp di Forlì-Cesena, Lugo-Ravenna ed il Settore di Attività Nuoto Uisp Emilia-Romagna... 🔗forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Cuori olimpici a Pavia, ‘Corri Battaglia’ celebra valori sport e memoria; Corri San Mauro nº 2: è partito il conto alla rovescia; Corri in rosa, iscrizioni aperte: conto alla rovescia per la nona edizione; Bimbi in ufficio con mamma e papà: conto alla rovescia per la festa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Conto alla rovescia per "Salerno Corre": iscritti 1500 atleti, la premiazione in Piazza della Libertà - Manca ormai poco per la "Salerno Corre", gara competitiva nazionale di 10 km, organizzata dalla ASD Atletica Salerno, presieduta da Ruggero Gatto. Giunta alla sua X edizione, la manifestazione – in ... 🔗salernotoday.it

Castelbuono, iniziato il conto alla rovescia - Mancano 100 giorni all’edizione n. 99 del Giro Podistico di Castelbuono. Il conto alla rovescia per l’evento del 26 luglio è cominciato, ma in termini organizzativi si pensa già all’edizione successiv ... 🔗fidal.it

Cortona, un mese al passaggio del Giro d’Italia. A Camucia è in arrivo la «Carovana» - Conto alla rovescia per il transito della «Corsa Rosa», l’iniziativa rivolta alla cittadinanza. Il sindaco: «addobbiamo strade e piazze» ... 🔗lanazione.it