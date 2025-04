Durante la pausa di un gioco!

Durante el descanso de un encuentro entre ese equipo y el Torino la pasada temporada."Me llamó y, mientras caminábamos por el túnel del estadio del Torino, me dijo: '¿Quieres venir con nosotros? Me gusta cómo juegas.' Me quedé un poco en 'shock', tartamudeé. Me preguntó si me gustaba su estilo de juego. Le dije que sí y me dijo que quería traerme a Como", explicó el futbolista en una entrevista con el diario belga DH Les Sports.El jugador, a las órdenes de Fàbregas desde el inicio de la presente temporada, explicó que su contrato con el Torino terminaba en junio del pasado año y entonces estaba negociando para renovar.Pero "surgieron complicaciones" y llegó el tanteo de Fábregas.

Lorella Boccia durante un gioco tocca (per errore) i gioielli di famiglia di De Martino, la reazione (VIDEO) - Il siparietto divertente tra Lorella Boccia e Stefano De Martino L'articolo Lorella Boccia durante un gioco tocca (per errore) i gioielli di famiglia di De Martino, la reazione (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Gasperini analizza: «Durante la pausa Nazionali ci siamo allenati in 3. Oggi ha influito anche la giornata più calda». Le sue parole dopo Fiorentina-Atalanta - di Redazione JuventusNews24Gasperini analizza: «Nazionali e caldo hanno influito». Le sue dichiarazioni dopo il ko di Firenze contro i viola Dopo la Juventus, la Fiorentina di Palladino batte anche l’Atalanta al Franchi. Queste le parole di Gasperini a DAZN. GASPERINI – «Sicuramente la prima settimana siamo rimasti ad allenarci in 4 giocatori, poi la convocazione di Ederson ci ha fatti rimanere in 3. 🔗juventusnews24.com

Tenta il colpo in edicola durante la pausa pranzo. Scoperto, deve fuggire - PIEVE PORTO MORONE (Pavia) Un passante ha assistito alla scena e s’è messo a gridare contro il ladro, che è quindi scappato a mani vuote. Eranno circa le 13.30 di martedì quando in piazza San Vittore a Pieve Porto Morone un ignoto malvivente ha approfittato della chiusura per pranzo dell’edicola per mettere a segno un furto, che è invece rimasto solo tentato. Il suo gesto di sfondare la porta del negozio non è infatti passato inosservato nella piazza principale del paese, dove si affacciano anche i bar, più frequentati nell’orario del pranzo. 🔗ilgiorno.it

Berretini elimina Zverev anche grazie a un foglietto: la pausa del gioco prima dell'impresa finale. Cosa è successo - il gioco era equilibrato al punto che l'azzurro, dopo una lunghissima serie di scambi, sembrava sul punto di cedere tanto da scivolare durante una fase di gioco e favorire la rimonta del tedesco. 🔗msn.com