Dumfries | "Si è rivista la vera Inter Missione possibile? Sì siamo forti"

Inter finisce 3-3 e rimanda al ritorno tutti i discorsi per l`accesso alla finale di Champions League.. Pari spettacolare al Montjuic, Barcellona-finisce 3-3 e rimanda al ritorno tutti i discorsi per l`accesso alla finale di Champions League..

Inter, adesso anche Dumfries: sugli esterni una vera maledizione! - Anche Denzel Dumfries si ferma per infortunio: qualcuno ha forse provato ad utilizzare qualche stregoneria alla “Demone” sugli esterni dell’Inter? Quella con cui deve fare i conti Simone Inzaghi sulle fasce sembra una vera e propria maledizione. UNA MALEDIZIONE – Non c’è due senza tre, o in questo caso anche quattro e cinque. Questo il numero degli esterni dell’Inter fuorigioco attualmente, che potrebbe arrivare anche a sei calcolando quello di Carlos Augusto, che fortunatamente ha recentemente recuperato. 🔗inter-news.it

Dumfries a Prime Video: «Abbiamo visto la vera Inter! Ora è tutto aperto, vediamo a San Siro…» - di RedazioneDumfries a Prime Video: «Abbiamo visto la vera Inter! Ora è tutto aperto, vediamo a San Siro…» Le parole dell’esterno olandese Denzel Dumfries, primo giocatore dell’Inter a realizzare una doppietta in una semifinale di Champions League, ha commentato a caldo il pareggio per 3-3 tra Barcellona e Inter ai microfoni di Amazon Prime Video. LE PAROLE DI DUMFRIES A PRIME VIDEO- «E’ stata una bella partita, dopo tre sconfitte abbiamo visto la vera Inter: abbiamo giocato con cuore. 🔗internews24.com

