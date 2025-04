Dumfries | Orgoglioso dell’Inter Come battere il Barcellona? Un segreto!

Dumfries torna titolare dopo l’infortunio e diventa uno dei protagonisti indiscussi di Barcellona-Inter. Le parole del centrocampista olandese dopo la doppietta che garantisce ai nerazzurri il 3-3 nella semifinale d’andata di Champions League.Orgoglioso – Intervenuto su Sky Sport alla fine di Barcellona-Inter, l’autore del secondo e terzo gol dei nerazzurri, Denzel Dumfries, afferma: «Tutto aperto per il ritorno di San Siro. Sono Orgoglioso della squadra perché è stata una settimana difficile per noi. Dopo tre sconfitte consecutive ripartire così, con il cuore e per la maglia. Adesso guardiamo avanti con questo spirito».Dumfries nel posti di Barcellona-InterSPIRITO GIUSTO – Denzel Dumfries, premiato dalla UEFA Come MVP di Barcellona-Inter, continua: «Siamo una squadra forte, siamo partiti subito bene con un bel gol di grande qualità di Marcus Thuram. 🔗 Inter-news.it - Dumfries: «Orgoglioso dell’Inter. Come battere il Barcellona? Un segreto!» Denzeltorna titolare dopo l’infortunio e diventa uno dei protagonisti indiscussi di-Inter. Le parole del centrocampista olandese dopo la doppietta che garantisce ai nerazzurri il 3-3 nella semifinale d’andata di Champions League.– Intervenuto su Sky Sport alla fine di-Inter, l’autore del secondo e terzo gol dei nerazzurri, Denzel, afferma: «Tutto aperto per il ritorno di San Siro. Sonodella squadra perché è stata una settimana difficile per noi. Dopo tre sconfitte consecutive ripartire così, con il cuore e per la maglia. Adesso guardiamo avanti con questo spirito».nel posti di-InterSPIRITO GIUSTO – Denzel, premiato dalla UEFAMVP di-Inter, continua: «Siamo una squadra forte, siamo partiti subito bene con un bel gol di grande qualità di Marcus Thuram. 🔗 Inter-news.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dumfries: «Orgoglioso dell’Inter. Io a sinistra? Sacrificio per il gruppo» - Dumfries dopo Napoli-Inter 1-1, ha parlato della partita complimentandosi con tutta la squadra per l’enorme sacrificio visto in campo nonostante il periodo di difficoltà a livello fisico. L’esterno olandese su Inter TV ha analizzato la partita. DI SACRIFICIO – Denzel Dumfries così dopo Napoli-Inter: «È stata una partita dura, specialmente nel secondo tempo. Sono orgoglioso della mia squadra, tutti hanno fatto il massimo. 🔗inter-news.it

Dumfries impenna il suo valore: l’esterno dell’Inter comanda la classifica dei prezzi. Ecco quanto vale - di RedazioneDumfries è l’esterno più caro della Serie A, quanto vale l’esterno nerazzurro: dietro di lui c’è un altro ex Inter La classifica dei terzini destri più preziosi della Serie A, stilata da Transfermarkt, conferma l’ottimo momento di Dumfries con l‘Inter, al primo posto con un valore di circa 28 milioni. Alle sue spalle c’è Dodò della Fiorentina, che è al primo posto con 28 milioni. 1) Dumfries – 28 milioni 2) Dodo – 22 milioni 3) Bellanova – 20 milioni 4) Di Lorenzo – 15 milioni 5) Savona – 14 milioni 6) Rensch – 12 milioni 7) Jimenez – 10 milioni -) ... 🔗internews24.com

Inter, Dumfries: "Io capitano? Sono orgoglioso di aver vestito la fascia per la prima volta" - Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell`Inter sul Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League. Queste... 🔗calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dumfries, doppietta da record: Ecco la vera Inter, sono orgoglioso. Ora tutto è possibile; Dumfries: “Orgoglioso di questa Inter, siamo forti! Come batterli? È un segreto”; Inter, Dumfries: Dopo tre sconfitte, finalmente siamo tornati! Ora pensiamo al Verona; CHAMPIONS - Inter, Dumfries: Sono orgoglioso, ora testa al Verona e poi al ritorno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dumfries, doppietta da record: "Ecco la vera Inter, sono orgoglioso. Ora tutto è possibile" - Denzel Dumfries è tornato. L'esterno olandese, reduce da infortunio, è entrato nella storia dell'Inter: è il primo giocatore nerazzurro a realizzare una doppietta in una semifinale di Champions League ... 🔗msn.com

Dumfries a Prime: "Si è vista la vera Inter dopo tre sconfitte, abbiamo giocato col cuore. Missione possibile? Sì" - Primo giocatore dell'Inter a segnare una doppietta in una semifinale di Champions League, Denzel Dumfries commenta così a caldo Barcellona-Inter 3-3 per Amazon Prime Video: "E' stata una bella partita ... 🔗msn.com

Champions: Dumfries, qui abbiamo visto la vera Inter - "Penso che sia stata una bella partita da parte nostra, dopo tre sconfitte abbiamo visto la vera Inter che ha giocato con cuore e sono orgoglioso. Adesso pensiamo al Verona e poi al ritorno. (ANSA) ... 🔗ansa.it