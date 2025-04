Inter-news.it - Dumfries MVP Uefa di Barcellona-Inter: prova divina di Denzel!

vince il premio come MVP di Barcellona-Inter, partita finita 3-3. Doppietta per l'olandese, che è stato straripante. MVP – Il migliore in campo di Barcellona-Inter non può che essere Denzel Dumfries. L'esterno olandese, nuovamente titolare dopo oltre un mese (l'ultima volta il 16 marzo contro l'Atalanta al Gewiss), gioca una partita molto importante. L'esterno dell'Olanda è un fattore assolutamente, tanto da realizzare una doppietta: prima di sforbiciata e poi di testa. Si tratta d'altronde di uno degli esterni più forti. Nessun difensore aveva mai segnato due gol in una semifinale di Champions League. Spuntano pure due statistiche che fotografano la grande partita giocata da Dumfries stasera in Champions League, terminata 3-3. Le statistiche che rispecchiano l'olandese. MVP di Barcellona-Inter: due statistiche importanti NUMERI – La UEFA, infatti, ha premiato l'olandese come migliore in campo della sfida, non solo per i due gol segnati, ma anche per due statistiche niente male.