Dumfries l’arma in più dell’Inter | a Barcellona sarà determinante – TS

Dumfries. L’olandese, con la sua velocità e la sua forza fisica, potrà diventare pericolosissimo stasera a Barcellona.DIFFERENZA – Dopo lo spezzone positivo con la Roma, stasera Dumfries ritroverà anche la maglia da titolare. Cosa che non accade dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta dello scorso 16 marzo. L’Inter ha bisogno della sua velocità, della sua forza fisica nel gioco aereo e delle sue progressioni palla al piede, capaci di tagliare come burro le difese avversarie. Dumfries si troverà da quel lato il giovane Gerard Martin. Ed è proprio l’Inter dovrà fare la sua partita. L’olandese può e deve vincere il duello contro il catalano del 2002. L’ex giocatore del PSV è fondamentale per questa squadra e lo confermano chiaramente anche i numeri. 🔗 Inter-news.it - Dumfries l’arma in più dell’Inter: a Barcellona sarà determinante – TS L’Inter ritrova la sua freccia a destra, Denzel. L’olandese, con la sua velocità e la sua forza fisica, potrà diventare pericolosissimo stasera a.DIFFERENZA – Dopo lo spezzone positivo con la Roma, staseraritroverà anche la maglia da titolare. Cosa che non accade dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta dello scorso 16 marzo. L’Inter ha bisogno della sua velocità, della sua forza fisica nel gioco aereo e delle sue progressioni palla al piede, capaci di tagliare come burro le difese avversarie.si troverà da quel lato il giovane Gerard Martin. Ed è proprio l’Inter dovrà fare la sua partita. L’olandese può e deve vincere il duello contro il catalano del 2002. L’ex giocatore del PSV è fondamentale per questa squadra e lo confermano chiaramente anche i numeri. 🔗 Inter-news.it

Pavard può essere l'arma in più dell'Inter. Varie soluzioni per Inzaghi! - Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, sta disputando l'ultima fase di stagione in maniera ottimale. Il calciatore francese, alla luce del problema sul fronte degli infortuni, è ancora più centrale per i nerazzurri. IL PUNTO – Benjamin Pavard rappresenta un pilastro del reparto arretrato dell'Inter. Il difensore del club nerazzurro, dopo un periodo iniziale di recupero dai problemi fisici riscontrati in stagione, è tornato agli standard cui ha abituato i tifosi meneghini nella scorsa annata.

