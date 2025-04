Dumfries e Thuram in campo dall'inizio | la dichiarazione d'intenti che ha premiato Simone Inzaghi

Dumfries e Thuram schierati in campo dall`inizio. Anche se a mezzo servizio. Anche se palesemente senza i novanta minuti nelle gambe. Un messaggio.

Barcellona Inter, Inzaghi ritrova Dumfries! L’olandese subito in campo. E su Thuram… - di RedazioneBarcellona Inter, Inzaghi ritrova Dumfries! L’olandese subito in campo. E su Thuram filtra ottimismo Cosi l’edizione della Gazzetta dello Sport sulle possibili scelte di Inzaghi per Barcellona Inter, gara valida per la semifinale di Champions League: LE ULTIME- «L’Inter di oggi, pur col morale sotto i piedi e le gambe molli, può ancora scartare il biglietto d’oro di Willy Wonka e volare verso la finale di Monaco, per cercare gloria con la coppa più bella. 🔗internews24.com

Infortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma - di RedazioneInfortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma, prossima avversaria dei nerazzurri Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione infortunati in casa Inter: LE ULTIME DA APPIANO- «Oggi Inzaghi ritroverà la squadra ad Appiano e parlerà, sia di quanto accaduto col Milan sia proiettandosi verso la Roma. L’idea è chiara: recuperare alla causa gli infortunati, cercando di bilanciare la cautela per evitare ricadute con la necessità di ritrovare pedine fondamentali. 🔗internews24.com

Dumfries e Thuram, quanto siete mancati! Riabbraccio Inter – TS - L’Inter si prepara a riabbracciare due pezzi da novanta come Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Nelle prossime due partite, ci saranno. CHIAREZZA – Quanto sono mancati all’Inter Dumfries e Thuram. Il laterale olandese si è infortunato a Bergamo durante l’ultimo Atalanta-Inter dei primi di aprile. Da lì in avanti solo infermeria. Quanto a Thuram, per lui affaticamento muscolare che lo ha precluso dalle partite contro Bologna in campionato, Milan in Coppa Italia ma anche la successiva con la Roma in campionato. 🔗inter-news.it

