Dumfries | Dopo tre sconfitte rivista la vera Inter! Tutto è possibile

Dumfries è stato intercettato al Montjuic dove questa sera è andata in scena Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League terminata con un pirotecnico 3-3. Di seguito le riflessioni post-partita dell'olandese, autore di una doppietta ed MVP della partita, affidate a Prime Video

CUORE – Denzel Dumfries è intervenuto così dopo Barcellona-Inter: «Una bella partita da parte nostra, dopo tre sconfitte ho visto la vera Inter. Ha giocato con cuore e sono orgoglioso, ora pensiamo al Verona e poi al Barcellona. Pareggio buono? Ovviamente volevamo vincere ma è stata una buona partita, è tutto aperto e ci rivediamo a San Siro. La mia doppietta? Sono contento, è stato un infortunio difficile per me ma adesso sono tornato e vogliamo andare avanti. Sempre forza Inter. Missione possibile? Tutto è possibile, siamo forti e ogni partita dobbiamo dimostrarlo.

