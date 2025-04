Dumfries a Prime Video | Abbiamo visto la vera Inter! Ora è tutto aperto vediamo a San Siro…

Dumfries a Prime Video: «Abbiamo visto la vera Inter! Ora è tutto aperto, vediamo a San Siro.» Le parole dell’esterno olandeseDenzel Dumfries, primo giocatore dell’Inter a realizzare una doppietta in una semifinale di Champions League, ha commentato a caldo il pareggio per 3-3 tra Barcellona e Inter ai microfoni di Amazon Prime Video.LE PAROLE DI Dumfries A Prime Video- «E’ stata una bella partita, dopo tre sconfitte Abbiamo visto la vera Inter: Abbiamo giocato con cuore. Sono orgoglioso, ora pensiamo al Verona e poi penseremo ancora al Barcellona. Io voglio sempre vincere, ma è stata una buona partita. E’ tutto aperto, vediamo a San Siro. Sono contento per i due gol, venivo da un infortunio difficile, ma ora sono tornato. Guardiamo avanti, sempre forza Inter. Missione possibile? Sì, siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo in ogni partita» Internews24. 🔗 Internews24.com - Dumfries a Prime Video: «Abbiamo visto la vera Inter! Ora è tutto aperto, vediamo a San Siro…» : «la! Ora èa San Siro.» Le parole dell’esterno olandeseDenzel, primo giocatore dell’a realizzare una doppietta in una semifinale di Champions League, ha commentato a caldo il pareggio per 3-3 tra Barcellona eai microfoni di Amazon.LE PAROLE DI- «E’ stata una bella partita, dopo tre sconfittelagiocato con cuore. Sono orgoglioso, ora pensiamo al Verona e poi penseremo ancora al Barcellona. Io voglio sempre vincere, ma è stata una buona partita. E’a San Siro. Sono contento per i due gol, venivo da un infortunio difficile, ma ora sono tornato. Guardiamo avanti, sempre forza. Missione possibile? Sì, siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo in ogni partita»news24. 🔗 Internews24.com

