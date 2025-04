Due incidenti in provincia di Lodi e Pavia si ribalta un furgone e un’auto finisce fuori strada | sette feriti

incidenti si sono verificati a distanza di pochi minuti tra Lodi e Pavia. Nel primo, avvenuto sulla provinciale 235, un'auto ha perso il controllo ed è caduta nel fosso a bordo strada. Nel secondo invece, successo sulla A1, un furgone si è ribaltato dopo essersi scontrato con un'auto. sette le persone coinvolte, portate in ospedale con alcune ferite.

