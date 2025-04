Due furti in pochi giorni scrive un biglietto ai ladri | Non c' è più niente da rubare

niente da rubare e, se possono, per favore, vadano da un’altra parte". Il. 🔗 Parmatoday.it - Due furti in pochi giorni, scrive un biglietto ai ladri: "Non c'è più niente da rubare" "Abbiamo messo i cartelli sulle porte d’ingresso e su quella del laboratorio, all’entrata, con l’augurio che non passino più. Abbiamo fatto notare che sono già stati a trovarci due volte in due settimane. Non c’è piùdae, se possono, per favore, vadano da un’altra parte". Il. 🔗 Parmatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mogliano, due furti in pochi giorni. I consiglieri di minoranza: «Basta chiacchere» - Prima il furto con danneggiamento del distributore di sigarette in pieno centro, la scorsa notte l’esplosione del Postamat in via Roma. «Il fatto che i due furti siano avvenuti in pieno centro, senza un intervento tempestivo delle forze dell'ordine, evidenzia i limiti del controllo del territorio... 🔗trevisotoday.it

Ondata di furti tra Torrione e Pastena: nove colpi in pochi giorni, identificati due ladri - A Salerno si registra un’escalation di furti nelle attività commerciali, con nove colpi messi a segno da venerdì scorso, cinque dei quali soltanto nella scorsa notte, tutti concentrati nella zona orientale della città. La situazione desta crescente preoccupazione tra esercenti e residenti. Indagini in corso Le forze dell’ordine hanno identificato due sospetti, ritenuti responsabili di almeno due dei furti avvenuti la scorsa notte tra Torrione e Pastena. 🔗zon.it

Mogliano, due furti in pochi giorni. I consiglieri di minoranza: «Basta chiacchiere» - Prima il furto con danneggiamento del distributore di sigarette in pieno centro, la scorsa notte l’esplosione del Postamat in via Roma. «Il fatto che i due furti siano avvenuti in pieno centro, senza un intervento tempestivo delle forze dell'ordine, evidenzia i limiti del controllo del territorio... 🔗trevisotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Due furti in pochi giorni, scrive un biglietto ai ladri: Non c'è più niente da rubare; Ladro seriale tenta due furti in pochi giorni, prendendo di mira una gioielleria ed un negozio di abbigliamento; Mogliano, due furti in pochi giorni. I consiglieri di minoranza: «Basta chiacchiere»; Litorale, due furti in pochi giorni: tornano in azione i ladri. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Due rapine in centro in tre giorni e un ladro acrobata arrestato dalla polizia mentre si trova aggrappato al cornicione di un palazzo - MESTRE - Doppia rapina e un furto, tre arresti della polizia in pochi giorni. Il primo episodio è avvenuto domenica in piazza XXVII ottobre: qui, un 35enne romeno con alle spalle ... 🔗ilgazzettino.it

Tutto in pochi minuti, la stessa notte in Ghiaia, saltano due furti, gli va bene il terzo: denunciato 31enne - Nei giorni scorsi, i carabinieri di Parma Centro hanno denunciato un 31enne stranieri ritenuto il presunto responsabile di tre furti aggravati, di cui due tentati, ai danni di esercizi commerciali e p ... 🔗gazzettadiparma.it

Via Giotto, due furti in quattro giorni. «Viviamo nel terrore» - Due furti in quattro giorni. Sono esasperati i residenti in via Giotto, strada residenziale non lontano dall’area mercato. 🔗laprovinciadicomo.it