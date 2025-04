Due donne al The Bank Giulia Casieri ed Elena Mil in un inedito doppio set

Bank di viale Lombardia per dare voce alla musica originale e al talento femminile. A proporsi dalle 21 saranno Giulia Casieri ed Elena Mil, con due set distinti che offriranno al pubblico un’immersione in mondi sonori differenti, accomunati però da una forte identità autoriale. Giulia Casieri è originaria di Monza ed è una voce nota della scena cantautorale italiana. 🔗 Ilgiorno.it - Due donne al The Bank. Giulia Casieri ed Elena Mil in un inedito doppio set Due cantautrici giovani ma già d’esperienza, diverse per formazione ma entrambe di grande sensibilità artistica. Una legata principalmente alla canzone d’autore, l’altra nutrita di intrecci fra musica, teatro e scrittura, folk e jazz. Domani sera le si potrà ascoltare assieme, sullo stesso palco, a Monza grazie a un nuovo appuntamento di “Ladies Vibes“, la rassegna ideata e curata dal produttore monzese Pietro Foresti e ospitata dal Thedi viale Lombardia per dare voce alla musica originale e al talento femminile. A proporsi dalle 21 sarannoedMil, con due set distinti che offriranno al pubblico un’immersione in mondi sonori differenti, accomunati però da una forte identità autoriale.è originaria di Monza ed è una voce nota della scena cantautorale italiana. 🔗 Ilgiorno.it

