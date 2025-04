Due comuni in Trentino hanno già il nuovo sindaco che non è un sindaco

comuni di Capriana e Madruzzo, dove non sono state presentate candidature alla carica di sindaco per la consultazione elettorale prevista per domenica. 🔗 Trentotoday.it - Due comuni in Trentino hanno già il nuovo sindaco (che non è un sindaco) Sono Giuseppe Zorzi e Mariano Bosetti i commissari straordinari individuati dalla giunta provinciale di Trento per amministrare rispettivamente idi Capriana e Madruzzo, dove non sono state presentate candidature alla carica diper la consultazione elettorale prevista per domenica. 🔗 Trentotoday.it

