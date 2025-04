DS Milan summit Cardinale-Paratici ma nulla di fatto Ecco ora che succede

Cardinale, proprietario del Milan, ha incontrato Fabio Paratici, tra i primi candidati al ruolo di direttore sportivo, sul lago di Como 🔗 Pianetamilan.it - DS Milan, summit Cardinale-Paratici ma nulla di fatto. Ecco ora che succede Gerry, proprietario del, ha incontrato Fabio, tra i primi candidati al ruolo di direttore sportivo, sul lago di Como 🔗 Pianetamilan.it

DS Milan, Furlani e Tare mettono in agenda un altro summit. Due strade possibili - Giorgio Furlani, CEO del Milan e Igli Tare, ex DS della Lazio, si sono risentiti: l'albanese in corsa per diventare dirigente rossonero 🔗pianetamilan.it

Furlani-Tare, atto secondo: summit decisivo a Roma per diventare il nuovo ds del Milan - Giorgio Furlani torna a Roma per incontrare Igli Tare nove giorni dopo il primo vis a vis andato in scena sempre nella Capitale. Dopo aver condiviso... 🔗calciomercato.com

Milan: tra la scelta del Nuovo DS e la sfida contro la Fiorentina. Intanto Conte… - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, venerdì 04 aprile 2025: mercato, campo e non solo 🔗pianetamilan.it

Milan, Paratici in pole per il ruolo di ds: summit con l’egente di De Zerbi - Milan, Paratici in pole per il ruolo di ds: summit con l’egente di De Zerbi Tra i nomi legati all’agenzia c’è anche Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia e più volte accostato alla panchina ... 🔗gonfialarete.com

Fabio Paratici al Milan, fumata grigia dopo il summit con Cardinale e Furlani: cosa manca per la nomina del ds - Sarà Fabio Paratici il nuovo ds del Milan? Nì. O meglio, ormai il Diavolo ha rotto gli indugi: è l’ex Juventus in pole position. Ma in seguito al summit con Cardinale e Furlani che si è tenuto ieri a ... 🔗sport.virgilio.it

Nuovo DS Milan, l’indiscrezione è da non credere! Accordo sempre più vicino? Cosa è successo - Come riporta QSVS, ci sono novità per quanto riguarda il nuovo DS Milan. Fabio Paratici intercettato in un hotel di Milano poche ore dopo l’incontro con Giorgio Furlani. Al momento l’ex Juventus è il ... 🔗milannews24.com