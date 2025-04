Droga su Telegram e party sfrenati indagine dopo il ricovero di una 17enne | coinvolti minorenni anche a Mariano Comense

Droga. Dai controlli emerge che aveva assunto cannabinoidi e cocaina. Da qui prende il via un’indagine che svela una rete di giovanissimi spacciatori attivi tra Monza, Como e Lecco, con otto minorenni coinvolti. Alcuni di. 🔗 Quicomo.it - Droga su Telegram e party sfrenati, indagine dopo il ricovero di una 17enne: coinvolti minorenni anche a Mariano Comense Una ragazza di 17 anni finisce in ospedale per sospetto abuso di alcol e. Dai controlli emerge che aveva assunto cannabinoidi e cocaina. Da qui prende il via un’che svela una rete di giovanissimi spacciatori attivi tra Monza, Como e Lecco, con otto. Alcuni di. 🔗 Quicomo.it

Droga party a base di cocaina e ketamina: un arresto - Droga party in un appartamento di Mortise: il bilancio è di un arresto è tre persone segnalate al prefetto in qualità di assuntori. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di Pordenone, già noto alle forze dell'ordine... 🔗padovaoggi.it

Rave party in cava Alto Mugello: arresti, sequestrate armi e droga. 400 persone identificate - In occasione del rave party, organizzato nella cava inattiva a Badia di Susinana di Palazzuolo sul Senio tra l’8 ed il 9 marzo 2025, i Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo hanno identificato diverse decine di partecipanti L'articolo Rave party in cava Alto Mugello: arresti, sequestrate armi e droga. 400 persone identificate proviene da Firenze Post. 🔗.com

Con la droga nell’auto dopo il rave party, arrestata una coppia di giovani - MASSA – Spaccio di ecstasy e ketamina, due in manette a Massa. La Polizia ha proceduto all’arresto di due fidanzati, di rientro da un rave party avvenuto nel Nord Italia, perche? trovati in possesso di sostanza stupefacente. Nello specifico, gli agenti delle volanti hanno proceduto al controllo di una vettura in una zona degradata della citta?, nota per l’attivita? di spaccio. La conduzione sospetta dell’automobile e l’atteggiamento insofferente degli occupanti della stessa accendevano l’intuito investigativo dei poliziotti: a seguito di perquisizione, i giovani sono stati trovati in ... 🔗corrieretoscano.it

Spacciavano offrendo la droga su Telegram: smantellata banda di giovanissimi della Brianza - Cinque persone arrestate, di cui 3 ai domiciliari, e altre 10 misure cautelari nei confronti di una rete di spacciatori, anche minorenni, che vendeva droga attraverso l'app di messaggistica Telegram. 🔗rainews.it

Monza, sgominata rete di spaccio su Telegram: 15 giovani indagati, ci sono anche minorenni - Maxi blitz antidroga della Polizia. Sequestrati cocaina, hashish, ketamina e oltre 3.000 pasticche di ecstasy. Tutti gli indagati erano incensurati ... 🔗milano.repubblica.it

Droga su Telegram, rave e minorenni insospettabili. La Polizia smantella la rete dello spaccio 2.0 in Brianza - Si facevano chiamare con nickname, trattavano su Telegram e vendevano droga come se fosse un normale scambio tra amici. 🔗mbnews.it