Droga su Telegram 15 misure cautelari tra Monza e Milano | coinvolti anche 8 minorenni

Monza e dalla Procura per i minorenni di Milano ha portato all’emissione di 15 misure cautelari nei confronti di sette maggiorenni e otto minorenni, accusati di far parte di un circuito di spaccio attivo su Telegram. L’inchiesta ha preso il via dopo che una ragazza di 17 anni è stata ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza in seguito a un’intossicazione da cannabinoidi e cocaina.Da un singolo fornitore a una rete strutturataLe prime indagini hanno permesso di risalire al fornitore diretto della minorenne, un 24enne incensurato residente a Monza. Da lì è emersa una rete di 17 spacciatori italiani, attivi soprattutto in Brianza, composta da nove maggiorenni tra i 18 e i 37 anni e otto minorenni tra i 16 e i 17 anni. 🔗 Dayitalianews.com - Droga su Telegram, 15 misure cautelari tra Monza e Milano: coinvolti anche 8 minorenni L’indagine parte dal ricovero di una 17enne: smascherata rete di spaccio giovanile in BrianzaUna complessa indagine coordinata dalla Procura die dalla Procura per idiha portato all’emissione di 15nei confronti di sette maggiorenni e otto, accusati di far parte di un circuito di spaccio attivo su. L’inchiesta ha preso il via dopo che una ragazza di 17 anni è stata ricoverata all’ospedale San Gerardo diin seguito a un’intossicazione da cannabinoidi e cocaina.Da un singolo fornitore a una rete strutturataLe prime indagini hanno permesso di risalire al fornitore diretto della minorenne, un 24enne incensurato residente a. Da lì è emersa una rete di 17 spacciatori italiani, attivi soprattutto in Brianza, composta da nove maggiorenni tra i 18 e i 37 anni e ottotra i 16 e i 17 anni. 🔗 Dayitalianews.com

