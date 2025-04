Droga sequestrati 163 kg al porto di Ancona | in manette camionista

Ancona, 30 aprile 2025 – Oltre 163 kg di Droga che un cittadino 25enne con passaporto comunitario aveva nascosto a bordo del suo camion, in procinto di imbarcarsi nel porto dorico, sono stati sequestrati in seguito a un’accurata analisi di rischio condotta su scala europea. L’uomo è stato arrestato in flagranza e accusato di traffico internazionale di stupefacenti.L’operazione, denominata ‘porto di mezzo’, finalizzata a prevenire e contrastare i traffici illeciti di sostanze stupefacenti nel porto di Ancona, è stata portata a termine dai militari del Comando Provinciale di Ancona, insieme ai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Ancona.Durante un controllo effettuato su merce ‘sensibile’, le Fiamme Gialle e i funzionari Adm hanno notato incongruenze nei documenti di trasporto e hanno deciso di effettuare un'ispezione più accurata dell'autoarticolato; ciò ha portato alla scoperta di numerosi scatoloni, abilmente nascosti nella parte anteriore di un rimorchio, dietro un carico apparentemente innocuo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Droga, sequestrati 163 kg al porto di Ancona: in manette camionista , 30 aprile 2025 – Oltre 163 kg diche un cittadino 25enne con passacomunitario aveva nascosto a bordo del suo camion, in procinto di imbarcarsi neldorico, sono statiin seguito a un’accurata analisi di rischio condotta su scala europea. L’uomo è stato arrestato in flagranza e accusato di traffico internazionale di stupefacenti.L’operazione, denominata ‘di mezzo’, finalizzata a prevenire e contrastare i traffici illeciti di sostanze stupefacenti neldi, è stata portata a termine dai militari del Comando Provinciale di, insieme ai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di.Durante un controllo effettuato su merce ‘sensibile’, le Fiamme Gialle e i funzionari Adm hanno notato incongruenze nei documenti di trase hanno deciso di effettuare un'ispezione più accurata dell'autoarticolato; ciò ha portato alla scoperta di numerosi scatoloni, abilmente nascosti nella parte anteriore di un rimorchio, dietro un carico apparentemente innocuo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

