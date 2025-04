Drammatico malore sul posto di lavoro | Mario 58 anni si accascia al suolo e muore Inutili purtroppo i soccorsi Era residente con la famiglia a Ceccano

lavoro ha avuto luogo oggi nel primo pomeriggio in un stabilimento della zona industriale di Frosinone, dove un operaio di 58 anni, identificato come Mario Masi, residente a Ceccano, ha perso la vita durante il suo turno di lavoro.L'incidente e i soccorsiSecondo una prima ricostruzione, mentre Masi era impegnato nelle sue mansioni per una ditta esterna alla fabbrica, si è improvvisamente sentito male. I colleghi, accorgendosi del malore, hanno prontamente allertato i soccorritori, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo, prima ancora dell'arrivo dei medici.Le indagini delle forze dell'ordineSul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire la causa della morte dell'operaio.

