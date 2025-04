Dramma nella zona ASI di Carinaro Pasquale si sente male a lavoro e muore a 40 anni

Dramma ieri mattina alle ore 13:00 nella zona industriale ASI di Carinaro, presso il deposito della ditta Comifar Distribuzione. Come spiega Casertace, Pasquale Cicatiello, 40 anni, originario di Sant’Arpino ma residente a San Prisco, è deceduto a seguito di un malore improvviso mentre si trovava sul posto di lavoro. Dramma nella zona ASI di Carinaro, .L'articolo Dramma nella zona ASI di Carinaro, Pasquale si sente male a lavoro e muore a 40 anni Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it - Dramma nella zona ASI di Carinaro, Pasquale si sente male a lavoro e muore a 40 anni ieri mattina alle ore 13:00industriale ASI di, presso il deposito della ditta Comifar Distribuzione. Come spiega Casertace,Cicatiello, 40, originario di Sant’Arpino ma residente a San Prisco, è deceduto a seguito di un malore improvviso mentre si trovava sul posto diASI di, .L'articoloASI disia 40Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caivano, maxi incendio a Pascarola: in fiamme azienda di solventi della zona Asi, 70 lavoratori presenti al momento del rogo - Intorno alle 16.30 di oggi è divampato uno spaventoso incendio a Pascarola, in zona Caivano. In particolare, le fiamme hanno interessato un'azienda di solventi della zona Asi,... 🔗ilmattino.it

Una tragedia sernza senso: ragazza di 25 anni trovata morta in casa. Arrestato e poi rilasciato il fidanzato; è stato lui a chiedere aiuto. Il dramma in zona Giustianiana, a Roma - Una ragazza di 25 anni è stata ritrovata priva di vita all’interno della propria abitazione a Roma, nel quartiere Giustiniana, alle prime luci di giovedì 13 febbraio. L’allarme dato dal compagno Ad allertare i soccorsi è stato il fidanzato della giovane, un uomo di 35 anni, che ha chiamato il numero di emergenza intorno alle 5:30 del mattino. All’arrivo degli operatori sanitari e della Polizia, però, per la ragazza non c’era più nulla da fare. 🔗dayitalianews.com

Lavoratori in protesta nella zona Asi, traffico in tilt e coda di 3 chilometri in autostrada - Non si placa la protesta dei lavoratori della Softlab Tech che, questa mattina (22 aprile) hanno deciso nuovamente di scendere in strada. Un corteo peresso lo svincolo autostradale di Caserta Sud e che ha attraversato la zona Asi, paralizzando il traffico sia nelle strade interne che in... 🔗casertanews.it

Ne parlano su altre fonti

Operaio cade dal tetto del capannone e muore. Procura apre inchiesta; Operaio morto dopo il crollo del solaio, verifiche sul contratto di lavoro; Mimmo muore durante il lavoro, lascia un figlio piccolo: Ti ricorderemo sempre per il tuo sorriso; Cade da una pala eolica: operaio di ditta napoletana morto dopo un volo di 48 metri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

IL NOME. TRAGEDIA IN ZONA ASI. Malore mentre è al lavoro, muore 40enne - L’uomo ha le prime avvisaglie avrebbe telefonato alla moglie chiedendo di andarlo a prendere poco dopo si è accasciato al suolo CARINARO/SAN PRISCO/SANT’ARPINO – Tragedia questa mattina intorno alle o ... 🔗casertace.net

Carinaro, rapina a distributore sull’Asse Mediano: sarebbe lo stesso autore di altri colpi in zona - Nella zona dell’agro aversano si intensificano ... irrompe nel piazzale di una stazione di servizio sul territorio di Carinaro, minacciando un dipendente e un cliente, facendosi consegnare ... 🔗pupia.tv