Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv | orari 30 aprile programma streaming

oggi, mercoledì 30 aprile, Stefania Constantini ed Amos Mosaner affronteranno due impegni in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, evento in fase di svolgimento sul ghiaccio canadese di Frediriction. Nello specifico gli azzurri sfideranno prima la Cina (ore 15:00) e, successivamente, il temibile binomio della Svezia.I Campioni Olimpici fino a questo momento hanno condotto una prima fase di rassegna iridata davvero di alto profilo. Attualmente la formazione tricolore è infatti l'unica a non aver perso neanche una partita incasellando complessivamente sei vittorie e battendo in modo convincente corazzate come il Canada e la Scozia. Esiti che li hanno portati al comando delle operazioni nel Gruppo A.La giornata comincerà con la disputa contro la Cina, team che ha ottenuto fino ad adesso due vittorie e quattro sconfitte.

