Dove fare la spesa l’1 maggio 2025 | ecco i supermercati aperti

2025 – Il Primo maggio, in occasione della festa dei lavoratori, la maggior parte dei supermercati in Italia abbasserà le saracinesche. Alcune catene, però, garantiranno l'apertura di determinati punti vendita, soprattutto nelle località turistiche o nei centri cittadini, seppur con orari ridotti. Le decisioni variano da marchio a marchio e da negozio a negozio. ecco di seguito una panoramica dei supermercati aperti l'1 maggio:Esselunga: come da tradizione, Esselunga ha comunicato la chiusura totale di tutti i suoi supermercati per la giornata del 1° maggio. Carrefour: Anche quest'anno Carrefour lascia libertà di scelta ai singoli punti vendita: alcuni rimarranno aperti, specie nelle località turistiche o nei centri cittadini, ma con orari ridotti. È possibile verificare online l'apertura del supermercato più vicino.

