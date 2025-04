Douglas Luiz Nottingham Forest Tuttosport strada ora più in discesa? Già mossi i primi passi concreti | le novità

Douglas Luiz Nottingham Forest (Tuttosport), strada ora più in discesa? Già mossi i primi passi concreti: tutte le novità sul futuro del centrocampistaL'ultimo sfogo social potrebbe costare carissimo a Douglas Luiz. Il brasiliano, arrivato la scorsa estate a Torino con tante aspettative, non ha saputo rispettare le attese e si appresta ora a concludere una stagione da dimenticare.La sua avventura italiana potrebbe già essere arrivata al capolinea. Sulle sue tracce come riporta Tuttosport ci sarebbe il Nottingham Forest, che avrebbe già mosso i primi passi concreti per cercare di staccare la concorrenza: il club inglese potrebbe soddisfare le richieste del mercato Juve e dello stesso giocatore.

Douglas Luiz Nottingham Forest: intensificati i contatti con l’agente del brasiliano, si ragiona con la Juve su questa formula - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Nottingham Forest: intensificati i contatti con l’agente del brasiliano, si ragiona con la Juve su questa formula in vista dell’estate Arrivano aggiornamenti molto importanti su quello che potrebbe essere il possibile futuro di Douglas Luiz, centrocampista che potrebbe lasciare il calciomercato Juve a un anno dal suo arrivo a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport di recente l’agente del brasiliano a intensificato i contatti con il Nottingham Forest, che già a gennaio aveva fatto un tentativo. 🔗juventusnews24.com

Tuttosport crede nei miracoli e spara la notizia di Douglas Luiz al Nottingham Forest per 40 milioni - Incredibile ma vero – almeno è quanto racconta Tuttosport -: il Nottingham Forest spenderebbe 40 milioni per Douglas Luiz, dopo il flop assoluto di quest’anno sotto la guida di Thiago Motta. A gennaio la Juventus non sembrava convinta di privarsi del brasiliano nonostante le sue prestazioni fossero tutt’altro che brillanti, ma in generale Giuntoli non vorrebbe consentire una minusvalenza eccessiva al club che aveva speso per lui 50 milioni, prelevandolo dall’Aston Villa dopo una stagione incredibilmente positiva. 🔗ilnapolista.it

Douglas Luiz Nottingham Forest, ritorno di fiamma sempre più probabile: la Juve ha fissato il prezzo per la cessione. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Nottingham Forest, ritorno di fiamma sempre più probabile: la Juve ha fissato il prezzo per la cessione. I dettagli e gli aggiornamenti Il futuro di Douglas Luiz potrebbe essere lontano dalla Juve. Dopo una sola stagione avara di soddisfazioni tanto dal punto di vista personale quanto da quello di squadra il brasiliano potrebbe lasciare Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport sulle sue tracce si sta muovendo concretamente il Nottingham Forest, che per la verità ci aveva già provato a gennaio. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz, presa di posizione della società: non c’è altra strada - Douglas Luiz rischia grosso dopo lo sfogo social: ecco cos’è successo e soprattutto cosa potrebbe accadere Le parole di Douglas Luiz sono state un fulmine a ciel sereno in casa bianconera. Certo, ce l ... 🔗informazione.it

Pagina 2 | Douglas Luiz, c’è il Nottingham Forest: la Juve ti saluta con una speranza… - A partire dalla gara di domenica col Monza, nella quale il brasiliano dovrebbe avere più spazio. Un minutaggio maggiore che gli consentirebbe di rendersi protagonista in bianconero, ma al tempo stesso ... 🔗tuttosport.com

Juve, senti Douglas Luiz: "Perché un acquisto come me non ha mai giocato due partite di fila?" - Secondo Tuttosport un addio a giugno è probabile per Douglas Luiz, mai riuscito a entrare nei meccanismi bianconeri. Il Nottingham Forest, che ci aveva già provato a gennaio, potrebbe proporre un… ... 🔗informazione.it