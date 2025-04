Douglas Luiz Juventus potrebbe non essere convocato contro il Bologna? La rivelazione sulle sue condizioni e su cosa può accadere dopo lo sfogo social

Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? Le dichiarazioni di Gianni Balzarini sul bianconeroIl giornalista Gianni Balzarini ha commentato quello che potrebbe essere il futuro di Douglas Luiz dopo lo sfogo sui social concentrandosi sulla possibile presenza in Bologna–Juve.PAROLE – «Douglas Luiz è andato oltre, molto semplice. Questo mi porta a pensare che per la prossima partita non verrà convocato, vediamo. Se viene convocato difficilmente potrà giocare. Anche perché lui adesso sta abbastanza bene ma il problema è il contenuto delle sue dichiarazioni. Su questo credo che siamo stati abbastanza chiari». .com 🔗 Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? La rivelazione sulle sue condizioni e su cosa può accadere dopo lo sfogo social nonil? Le dichiarazioni di Gianni Balzarini sul bianconeroIl giornalista Gianni Balzarini ha commentato quello cheil futuro dilosuiconcentrandosi sulla possibile presenza in–Juve.PAROLE – «è andato oltre, molto semplice. Questo mi porta a pensare che per la prossima partita non verrà, vediamo. Se vienedifficilmente potrà giocare. Anche perché lui adesso sta abbastanza bene ma il problema è il contenuto delle sue dichiarazioni. Su questo credo che siamo stati abbastanza chiari». .com 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus, chi potrebbe avere una seconda chance con Mancini o Tudor? Douglas Luiz alla Jorginho - Partiamo dalle basi, cioè dal sistema di gioco. Dovesse andare in direzione Mancini invece di Tudor, la Juve si troverebbe nel mezzo di una... 🔗calciomercato.com

Douglas Luiz Juventus (Gazzetta), scoppia il caso: il club ora potrebbe anche decidere di multarlo! Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus (Gazzetta dello Sport), alla Continassa è scoppiato il caso: il club ora potrebbe anche decidere di multarlo! Le ultimissime Nella mattinata di ieri Douglas Luiz ha deciso di rispondere a un tifoso sui social che l’aveva così apostrofato: «Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?» (clicca qui per la risposta del centrocampista brasiliano). 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato riguardante il brasiliano: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Douglas Luiz, centrocampista che la scorsa estate il calciomercato Juventus ha acquistato dall’Aston Villa e che non ha reso come ci si aspettava nella prima parte di stagione. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, dove può andare Douglas Luiz? La sua richiesta all'entourage; Douglas Luiz e Alisha Lehmann in crisi? Anche il futuro alla Juve potrebbe essere diverso; Douglas Luiz ha fatto arrabbiare la Juventus: il duro sfogo può produrre una multa pesantissima; Gazzetta dello Sport - Douglas Luiz ora rischia provvedimenti disciplinari: la Juventus è irritata per lo sfogo social. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Douglas Luiz Juve, scoppia il caso! Il club bianconero ora potrebbe anche prendere una decisione forte. Il punto - Douglas Luiz Juve, scoppia il caso! La Vecchia Signora ora potrebbe anche prendere una decisione forte. Il punto della Gazzetta Douglas Luiz ha acceso la polemica con una risposta diretta a un tifoso ... 🔗calcionews24.com

Douglas Luiz e Juventus ai ferri corti: sanzione in arrivo e addio a fine anno? - Dopo l'investimento Douglas Luiz, ora in casa Juventus aumentano i dubbi. Le ultime parole su Instagram non hanno certo migliorato le cose ... 🔗derbyderbyderby.it

Douglas Luiz ha fatto arrabbiare la Juventus: il duro sfogo può produrre una multa pesantissima - Il calciatore brasiliano sui social ha avuto un duro sfogo che la Juventus non ha preso bene. Douglas Luiz potrebbe ora ricevere una pesante multa. 🔗fanpage.it