Douglas Luiz Juventus Gazzetta scoppia il caso | il club ora potrebbe anche decidere di multarlo! Le ultimissime

Douglas Luiz Juventus (Gazzetta dello Sport), alla Continassa è scoppiato il caso: il club ora potrebbe anche decidere di multarlo! Le ultimissime

Nella mattinata di ieri Douglas Luiz ha deciso di rispondere a un tifoso sui social che l'aveva così apostrofato: «Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?» (clicca qui per la risposta del centrocampista brasiliano).

Ora la Juventus, stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe anche decidere di multarlo. Il club non ha gradito e in un momento delicato della stagione avrebbe preferito il basso profilo: il regolamento prevede una multa per violazione del codice etico.

