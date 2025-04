Douglas Luiz Juve | come cambia il futuro del brasiliano dopo l’ultimo sfogo social? Avanza questa ipotesi | tutti i dettagli

Douglas Luiz Juve: come cambia il futuro del centrocampista brasiliano ex Aston Villa dopo l'ultimo sfogo social? Avanza questa ipotesi: i dettagliIeri mattina Douglas Luiz ha risposto a un tifoso che sui social l'aveva così apostrofato: «Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?» (clicca qui per la risposta del centrocampista brasiliano).Un vero e proprio caso quello scoppiato alla Continassa che potrebbe avere ripercussioni sul futuro. Il brasiliano ora ha quattro partite oltre al Mondiale per Club per dimostrare di essere all'altezza altrimenti in estate per lui potrebbero spalancarsi le porte della Premier League.

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell’ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa. Tutti gli aggiornamenti verso il playoff (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani andrà di scena sul campo del Psv per il ritorno dei playoff di Champions League. In palio c’è un posto negli ottavi di finale. Inizia l’allenamento della #Juventus pre #Psv ?? In gruppo anche #Cambiaso e #DouglasLuiz ??? @BaridonMarco pic. 🔗juventusnews24.com

Continassa Juve: vigilia del derby d’Italia. Douglas Luiz salta l’Inter, ci saranno Cambiaso e Kelly - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa Vigilia di Juve-Inter: Thiago Motta ha confermato in conferenza stampa la presenza di Kelly e Cambiaso mentre invece dovrà dare forfait Douglas Luiz. 🔗juventusnews24.com

Tra Douglas Luiz e Alisha è finito l’amore: lei vuole restare alla Juve, lui invece... - La calciatrice, per lui, aveva lasciato la sua fidanzata dell'epoca: Ramona Bachmann, sua compagna nella Nazionale svizzera con cui ha vissuto una love story per tre anni. Lehmann e Luiz avevano già ... 🔗gazzetta.it

Tonali, la Juve farà un tentativo: Douglas Luiz nella trattativa - La Juventus proverà a rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione acquistando Sandro Tonali, giocatore classe 2000 del Newcastle e della nazionale azzurra: per ... 🔗tuttojuve.com

Douglas Luiz ha fatto arrabbiare la Juventus: il duro sfogo può produrre una multa pesantissima - Il calciatore brasiliano sui social ha avuto un duro sfogo che la Juventus non ha preso bene. Douglas Luiz potrebbe ora ricevere una pesante multa. 🔗fanpage.it