Douglas Luiz ha fatto arrabbiare la Juventus | il duro sfogo può produrre una multa pesantissima

duro sfogo che la Juventus non ha preso bene. Douglas Luiz potrebbe ora ricevere una pesante multa. 🔗 Il calciatore brasiliano sui social ha avuto unche lanon ha preso bene.potrebbe ora ricevere una pesante. 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Convocati Juve per il Genoa: Tudor ha quasi tutto il gruppo a disposizione. La scelta definitiva su Cambiaso e Douglas Luiz! La lista - di Redazione JuventusNews24Convocati Juve per il Genoa, Tudor ha stilato i convocati per la sfida di campionato che si terrà quest’oggi all’Allianz Stadium: l’elenco completo Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i convocati per il match di domani contro la Genoa, valido per la 30ª giornata di Serie A. Tudor avrà quasi tutto il gruppo a disposizione, eccezion fatta per i lungodegenti e per Cambiaso e Douglas Luiz. 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Tudor Roma Juve, il croato lo ha detto su Cambiaso e Douglas Luiz: ecco l’annuncio in vista della partitissima di domani! - di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Tudor Roma Juve, Cambiaso e Douglas Luiz ci saranno per la partitissima di domani? La decisione è stata presa! È cominciata da poco la conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor alla vigilia di Roma Juve. Durante le primissime battute, l’allenatore croato ha detto la sua sulle condizioni di Andrea Cambiaso e Douglas Luiz. Ecco come stanno i due giocatori, che domani saranno a disposizione. 🔗juventusnews24.com

Simone Inzaghi ha più minuti in campo di Douglas Luiz: per lui è in vigore un regolamento a parte - McEnroe pronunciò frasi di ogni genere contro i giudici di sedia (come «non vedi neanche i lacci delle tue scarpe!») ma è ancora ricordato per quella frase del 1981: «You cannot be serious». Almeno nel tennis ad ogni frase sopra le righe corrispondeva un penalty point. Mc Enroe poi vinse quella finale perché era troppo forte. Succede qualcosa di simile all’Inter di Inzaghi. Il suo allenatore è irrequieto, in panchina da mesi è in fase di climax ascendente. 🔗ilnapolista.it

Su questo argomento da altre fonti

Douglas Luiz ha fatto arrabbiare la Juventus: il duro sfogo può produrre una multa pesantissima - Il calciatore brasiliano sui social ha avuto un duro sfogo che la Juventus non ha preso bene. Douglas Luiz potrebbe ora ricevere una pesante multa. 🔗fanpage.it

Che fine ha fatto Douglas Luiz? Il brasiliano 'attacca' Tudor e la Juve sui social - "Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?". La provocazione di un tifoso, a commento di una foto di Douglas Luiz sul… Leggi ... 🔗informazione.it

Juventus, Douglas Luiz dopo lo sfogo anche i problemi d’amore: è finita con Alisha Lehmann? E il club vuole punirlo - Juventus, Douglas Luiz continua a vivere una situazione complicata: dopo lo sfogo sui social potrebbe essere multato mentre secondo la Gazzetta sarebbe finita la storia con Alisha Lehmann ... 🔗sport.virgilio.it